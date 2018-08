F1:2019, conferma Gp Germania e Giappone

MONZA, 31 AGO - I Gp di Germania e Giappone sono stati confermati per la stagione 2019 di Formula 1 e per la prima volta i title sponsor delle corse saranno due costruttori, Mercedes Benz a Hockenheim e Honda Motor a Suzuka. Lo ha annunciato Chase Carey, presidente e Ceo di Formula 1, che a Monza ha reso nota la bozza del calendario del prossimo Mondiale, al via in Australia il 17 marzo, per chiudersi il primo dicembre ad Abu Dhabi, con il Gp d'Italia l'8 settembre e quello n.1000 della storia, in Cina il 14 aprile.