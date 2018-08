Spalletti:Non possiamo dipendere da Raja

MILANO, 31 AGO - "Nainggolan? Quando si vuole diventare una squadra forte, non si può dipendere da un solo giocatore". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. "Con la rosa a disposizione, i giocatori li vorrei far girare per avere sempre forze fresche - ha proseguito -. Radja ha qualità che non avevamo, ha vampate di aggressività e velocità di idee, ci può dare qualcosa. Ma questa squadra deve essere ed è forte anche se ci manca un giocatore". "Contro il Torino ho visto un paio di leggerezze pesanti e sono dovuto andare a richiamarle e metterle a posto subito", ha continuato Spalletti, in riferimento all'allenamento di domenica scorsa dopo il pareggio con i granata. "Un po' ci si poteva aspettare difficoltà, tra i nuovi arrivi e i Mondiali, sapevamo che poteva pesare. Dovremo dare gli input giusti per sfruttare il nostro potenziale".