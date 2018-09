Serena Williams vince derby in famiglia

ROMA, 1 SET - Non era mai accaduto nell'Era Open che due giocatrici si ritrovassero a più di 20 anni di distanza. Qui a New York tutti volevano la sfida in famiglia tra le sorelle Williams: Serena 36 anni, Venus 38, icone dello sport a stelle e strisce l'una di di fronte all'altra nel torneo di casa. Rispettivamente mamma e zia della piccola Alexis Olympia, che proprio oggi compie un anno. Sono stati accontentati, ma diciamola tutta, la partita non è stata granché. Anzi proprio non c'è stata. Ha vinto nettamente Serena: 61 62. Dall'1-1 del primo set ha infilato sette game consecutivi volando sul 6-1 2-0, quindi ha chiuso comodamente 62 in poco più di un'ora. Sul piano strettamente tecnico non era la sfida più importante. Le due si sono affrontate nove volte nella finale di uno Slam. Tra il 2002 e il 2003, ai tempi del "Serena Slam" (quattro Major consecutivi seppur in anni diversi), la più piccola superò sempre in finale la sorella.