La Coppa America 'sbarca' a Tricase

ROMA, 1 SET - La Coppa America di Vela 'sbarca' in Puglia. Questa sera, a Tricase porto, in provincia di Lecce, si terrà il convegno "America's Cup La Sfida nella Sfida" organizzato dai Fratelli della Costa tavola di Tricase in collaborazione con l'associazione Sportiva Magna Grecia Mare. A presiedere la serata sarà il velista e giornalista di RaiSport Giulio Guazzini noto al grande pubblico per le sue telecronache e reportage di vela, per aver raccontato a milioni di telespettatori le imprese, in Nuova Zelanda, di Luna Rossa e del tram Prada, protagonisti della Coppa del 2000 e 2003 nelle acque di Auckland. Guazzini delineerà gli scenari futuri della 36 ma edizione della competizione sportiva più antica ad Auckland nel 2021. Tema della serata il ritorno ai monoscafi macchine volanti avveniristiche di oltre 22 metri in grado di volare a oltre 30 nodi. Importante per la vela Italiana la presenza come challenge of record di Luna Rossa del Team Prada che questa volta parteciperà per vincere.