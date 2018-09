F1: Arrivabene, questa Ferrari è forte

MONZA, 1 SET - "Mettere due Rosse in prima fila vuol dire che la macchina è veramente forte". Il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene è entusiasta delle qualifiche del Gp d'Italia, che vedrà partire Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel davanti a tutti. "E' stata una battaglia fra due grandi squadre, la soddisfazione di vedere due Rosse davanti a Monza la ricorderò per tutta la vita" ha aggiunto spiegando che si tratta di "un successo di squadra" ma precisando che "sabato punti non se ne fanno, si fanno la domenica". "Comunque è stata una gioia immensa. Avevo invocato il dodicesimo uomo e sembrava di essere in uno stadio di calcio - ha detto -. Grazie di cuore ai tifosi. Come ha detto ieri Camilleri, non siamo qua per togliere il sorriso a nessuno ma per darlo ai ragazzi che in tribuna ci hanno spinto".