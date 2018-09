City vittoria e sofferenza,decide Walker

ROMA, 1 SET - Il Manchester City di Pep Guardiola soffre, ma vince, superando per 2-1 in casa il Newcastle di Rafa Benitez. I 'Citizens', che con questa vittoria raggiungono in vetta alla classifica della Premier League a punteggio pieno (12 punti in quattro partite) il Liverpool e il Chelsea (domani alle 17 s'incontreranno fra loro le altre due squadre a 9 punti, Watford e Tottenham), è passata in vantaggio all'8' con Sterling, ma è stata raggiunta al 30' da Yedlin. Nella ripresa, dopo 7', ha risolto il match Kyle Walker, su assist di Aguero. Oggi Chelsea e Liverpool avevano già conquistato i tre punti, rispettivamente contro Bournemouth in casa e Leicester in trasferta.