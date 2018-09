F1: Giorgetti e Gelmini arrivati a Monza

MONZA, 2 SET - Bagno di folla per l'arrivo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, accolto all'autodromo di Monza dal Presidente Fia Jean Todt e dal Presidente Aci Angelo Stucchi Damiani. Giorgetti ha poi raggiunto la pista per assistere alla parata dei piloti, prima dell'inizio del Gran Premio d'Italia. "È sempre un' emozione essere a Monza, incrociamo le dita", ha detto l'onorevole Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, al suo ingresso in autodromo a Monza dove ad attenderla ha trovato, tra gli altri, anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Tanti gli sportivi attesi a Monza: l'attaccante del Manchester City, l'argentino Sergio Kun Aguero, che ha incrociato e salutato il milanista Lucas Biglia, il difensore brasiliano del PSG Dani Alves, mentre nel box Ferrari sono stati ospitate le due stelle della serie tv Gomorra, Marco D'Amore e Salvatore Esposito, e fra gli ospiti della Fia c'è anche l'attrice statunitense Julia Stiles.