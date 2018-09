Tronchetti, competizione non ci spaventa

MONZA, 2 SET - "Non siamo soli, ma abbiamo il nostro percorso, la competizione non ci ha mai fatto nessuna paura". Così l'ad di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a proposito del bando 2020-2023 per le gomme della Formula 1, in cui si è fatto avanti un produttore concorrente. "Partecipiamo a già 400 competizioni nel mondo, lavoriamo su 1200 gare all'anno, siamo quelli che fanno di più nel motorsport. La competizione non è un problema. I nostri ragazzi amano dimostrare sul terreno le loro qualità - ha sottolineato Tronchetti Provera a Monza, prima del Gp d'Italia -. Preoccupati? Quest'anno abbiamo rotto tutte le barriere di record e i pneumatici hanno avuto un ruolo importante: i record sono stati battuti tutti in curva, dove bisogna avere una capacità di evoluzione sofisticata". A proposito delle novità sull'usura delle gomme, "si troverà l'equilibrio per garantire ai piloti di poterla gestire", ha assicurato Tronchetti Provera.