Gp Monza: fischi a Hamilton e Bottas

MONZA, 2 SET - Trionfa Lewis Hamilton al Gp d'Italia, ma dalla marea rossa di tifosi, che al momento della premiazione ha invaso la pista di Monza sotto il podio, si sono levati fischi, 'buuu' e qualche insulto per il pilota della Mercedes e per il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, terzo, che nell'intervista post gara ha ammesso: "Ho cercato di fare il possibile per salire sul podio, la mia missione era rallentare Kimi", ossia il ferrarista Raikkonen, arrivato secondo. Intervistato dall'ex pilota Felipe Massa sul palco, nonostante i fischi Hamilton ha detto: "Io adoro l'Italia, il suo cibo, questa pista: vincere qui è comunque un grande onore con un pubblico come questo".