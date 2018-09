F1: Vettel, Hamilton non ha dato spazio

MONZA, 2 SET - "Non avevo spazio dove andare, Lewis non mi ha lasciato spazio: lui l'ha passata liscia, io ho avuto sfortuna perché ho riportato danni quando mi sono girato. La nostra gara è stata persa in quel momento". Sebastian Vettel commenta così il contatto con Hamilton in cui ha danneggiato la sua Ferrari all'inizio del Gp d'Italia, chiuso quarto. "Poteva anche andare peggio - ha detto il tedesco -, ci sono ancora tanti punti a disposizione, 30 è un bel distacco ma c'è margine di recupero, non è un dramma, è già stato fatto prima".