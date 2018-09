Tiro a volo: Mondiali, Pellielo insegue

FIUMICINO (ROMA), 2 SET - Al Changwon Shooting Range è cominciato il Mondiale di Tiro a Volo, con le prime serie della Fossa Olimpica. Dopo i primi 75 piattelli, la leadership della classifica è dello statunitense Walton Eller, l'unico ad aver fatto 75/75. Alle spalle del campione olimpico di Double Trap a Pechino, che dopo la cancellazione della sua specialità dai Giochi si è riciclato nel Trap, ci sono il russo Maksim Smykov, il ceco Jiri Liptak e il portoghese Joao Azevedo, con 74. Incollati al gruppetto di testa gli azzurri Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis con 73. Intanto dallo scalo di Fiumicino è partita per la Corea del Sud la squadra azzurra dello Skeet donne con le due campionesse olimpiche Diana Bacosi (Rio 2016) e Chiara Cainero (Pechino 2008). A completare il terzetto Katiuscia Spada. "Andiamo in Corea per fare bene - ha detto il ct Andrea Benelli -: sono in palio le prime carte olimpiche. Siamo consapevoli della nostra forza: a parlare sono i fatti, in questi anni abbiamo vinto tanto".