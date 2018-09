Lazio al minimo,Alberto regola Frosinone

ROMA, 2 SET - Una Lazio col fiato corto batte il Frosinone e centra due obiettivi in un colpo solo: muove la classifica e si regala la prima vittoria in campionato, dopo due sconfitte. Ci pensa Luis Alberto a spezzare l'incantesimo, ma non è tutto oro quello che luccica, perché i biancazzurri soffrono oltre il dovuto e ben oltre i meriti della squadra ciociara, tutt'altro che adeguata anche a una Serie A senza ambizioni tecniche di assoluto livello. Tra i biancocelesti le idee scarseggiano e allora ci si affida ai singoli. Dopo qualche minuto arriva un gol inutile, perché Calvarese annulla con l'ausilio della Var, poi ci si mette il palo a negare il gol a Milinkovic prima della fiera degli errori di Immobile (uno davvero clamoroso a porta vuota). Nella ripresa alla Lazio bastano 4' per vincere: ci pensa Luis Alberto a firmare l'1-0, raccogliendo in area al volo di destro e battendo Sportiello, dopo una corta respinta. basta e avanza per portare a casa i preziosi primi punti di una stagione ancora tutta da scrivere.