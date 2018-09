Braida: Messi fino a 40 anni come Totti

ROMA, 3 SET - "Leo Messi è un campione insostituibile, è ancora giovane e, secondo me, giocherà fino a 40 anni come Totti. Noi non pensiamo a sostituirlo, perché lui è un giocatore insostituibile. Non pensiamo nemmeno che possa smettere a breve, non ci pensiamo affatto. Chi teme il Barcellona nella prossima Champions? Il Barcellona è una squadra che non deve e non può avere paura degli avversari". Così Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona ed ex Milan, parlando a Radio anch'io lo sport di RadioRai. I catalani sono stati inseriti nello stesso girone di Champions con l'Inter. "Il mio ritorno al Milan? Diciamo che è di buon auspicio che siano tornati alcuni mostri sacri del club rossonero come Paolo Maldini", aggiunge.