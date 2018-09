FIRENZE, 3 SET - Da Coverciano arriva l'allarme del ct azzurro Roberto Mancini: "mai così pochi italiani in campo, è il momento più basso, ma spesso gli italiani in panchina sono meglio di chi è titolare in certi club. C'è bisogno che giochino, specie i giovani, ci vuole più coraggio. Speriamo che con il tempo abbiano più spazio". Anche ieri, intervenendo alla 'Domenica Sportiva', Mancini aveva espresso concetti simili: "ho visto tante partite - aveva detto - ma pochi italiani in campo, è un problema".