F1: 18enne Norris in McLaren nel 2019

ROMA, 3 SET - Un giovanissimo 'modello Verstappen' in McLaren dal prossimo anno. Sarà Lando Norris ad affiancare Carlos Sainz nella scuderia inglese nella stagione 2019 di Formula 1. L'annuncio è arrivato dalla McLaren che ha così completato, in pochi giorni, il suo schieramento per il prossimo anno sostituendo per il prossimo anno oltre a Fernando Alonso anche Stoffel Vandoorne. Sarà una coppia di piloti molto giovane, visto che al 24enne spagnolo si unisce il 18enne britannico che ha firmato un accordo pluriennale con il team di Woking. Norrsi è cresciuto nel McLaren Young driver programme.