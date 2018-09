Apre a Desio la 'casa delle farfalle'

ROMA, 3 SET - Conto alla rovescia per il taglio del nastro della nuova Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica. Mercoledì 5 settembre a Desio, in provincia di Monza, si terrà l'inaugurazione con il numero uno della Federazione Ginnastica d'Italia Gherardo Tecchi e il Presidente del CONI Giovanni Malagò. Sarà presentata alla stampa la Nazionale dei piccoli attrezzi in partenza per i Mondiali di Sofia e verranno premiati i medagliati delle ultime rassegne iridate e continentali di Ritmica, Artistica, maschile e femminile, e Aerobica. Intitolate due sale di allenamento ad Elisabetta Mastrostefano e Manola Rosi. I ginnasti e le ginnaste vestiranno per l'occasione una linea di abbigliamento celebrativa dei 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia - traguardo che la FGI raggiungerà nel marzo del 2019 - prodotta appositamente dalla Freddy, sponsor tecnico federale dal 2001 al 2021.