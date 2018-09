Tennis: Us Open, Djokovic ai quarti

ROMA, 3 SET - Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale degli Us Open. Il serbo ha superato in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 in 2 ore e 2 minuti il portoghese Joao Sousa. Approda ai quarti anche Kei Nishikori: il giapponese ha superato il tedesco Philip Kohlschreiber con il punteggio di 6-3 6-2 7-5 il punteggio, in due ore e un quarto di gioco. Dopo Serena Williams, Karolina Pliskova, la campionessa in carica Sloane Stephens ed Anastasija Sevastova, anche Madison Keys, finalista dodici mesi fa, ha staccato il pass per i quarti di finale degli Us Open. La statunitense, numero 14 del ranking e del seeding, ha regolato per 6-1 6-3, in poco più di un'ora ed un quarto di partita, la slovacca Dominika Cibulkova.