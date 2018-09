Golf: FedEx Cup,storico bis DeChambeau

ROMA, 04 SET - Bryson DeChambeau cala il bis e dopo il successo nel Northern Trust conquista anche il Dell Championship di golf, secondo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup. "Ho giocato bene - le dichiarazioni del campione al termine della rassegna - e sono davvero felice. Ma adesso non voglio fermarmi". L'americano consolida la leadership nella rassegna che garantisce al vincitore 10 milioni di dollari e vola al 7/o posto del world ranking. Ancora una grande prova per lo statunitense, che mette in cassaforte il pass per la Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre) e si prepara a un finale di stagione super. Quarto successo in carriera (terzo stagionale) sul PGA Tour per DeChambeau, che incassa un altro assegno da 1.620.000 dollari. Il 24enne californiano, sul percorso del Tpc Boston, a Norton nel Massachusetts, ha dominato l'ultimo round chiudendo il torneo in 268 (-16), con due colpi di vantaggio sul campione olimpico Justin Rose, 2/o con 270 (-14).