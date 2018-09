'Milano sia capofila Olimpiadi 2026'

MILANO, 4 SET - "È necessario e opportuno che Milano sia capofila per la candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026". Roberta Guaineri, assessore allo Sport di Milano, è convinta che il capoluogo lombardo debba rappresentare da capofila la candidatura congiunta con Cortina e Torino per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, e rimanda al Consiglio comunale un'eventuale decisione di sfilarsi, qualora non venisse riconosciuto a Milano questo ruolo. "Dobbiamo portare avanti un discorso collegiale - aggiunge Guaineri, a margine della presentazione in Darsena della Gran Fondo del Naviglio - ma la posizione del Comune è quella votata a luglio. Noi restiamo a disposizione ma se dovessero emergere nuovi fatti sarebbe giusto tornare in Consiglio e capire cosa ne pensano i rappresentanti dei cittadini. Non è una decisione nostra, della giunta o del sindaco. Personalmente mi dispiacerebbe molto".