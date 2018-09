Roma-Lazio,si gioca sabato 29/9 alle 15

ROMA, 4 SET - Il derby Roma-Lazio e il big match Juventus-Napoli, entrambe in programma sabato 29 settembre, si giocheranno rispettivamente alle ore 15 e alle ore 18. Lo ha disposto la Lega di Serie A che ha reso noto il calendario degli anticipi e dei posticipo fino alle 16/a giornata del girone di andata. Il derby di Milano, in calendario il 21 ottobre, si giocherà alle 20.30, così come Napoli-Roma, in programma una settimana più tardi al San Paolo.