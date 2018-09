UDINE Udinese: risentimento muscolare Ekong 04/09/2018 - 18:30

Non andrà in Nazionale, resta a Udine per iniziare il recupero

UDINE, 4 SET - Il difensore olandese-nigeriano dell'Udinese, William Troost Ekong, "ha riportato un lieve risentimento al muscolo ileopsoas sinistro" nel corso della gara di domenica con la Fiorentina. Lo comunica Udinese calcio con una nota ufficiale sul proprio sito. La società fa sapere anche che "nella giornata di ieri sono state effettuate le analisi strumentali del caso e, d'accordo con lo staff medico della nazionale nigeriana, si è deciso che il giocatore non risponderà alla convocazione per restare a Udine e iniziare da subito il protocollo riabilitativo".