Kluivert, a Roma per fare il titolare

ROMA, 4 SET - "Voglio diventare titolare, sono partito per quello. Sicuramente non è ancora arrivato il mio momento, ma ho giocato diversi minuti e sono felice. Sono soddisfatto anche degli allenamenti. La mia casa è quasi pronta e in campo tutto va come previsto". Dal ritiro della nazionale olandese arrivano le parole di Justin Kluivert, 19enne esterno d'attacco che in estate la Roma ha preso dall'Ajax e sul quale a Trigoria hanno molte aspettative. Lui, da parte sua, vuole diventare un perno della squadra di Eusebio Di Francesco. contano molto. Ma cosa pensa Kluivert degli ultimi risultati della Roma, pari in casa con l'Atalanta e sconfitta col Milan? "Tutti sapevano che l'inizio a Roma sarebbe stato difficile perché da noi si aspettano tanto - è la risposta del 'figlio d'arte', dai microfoni di Fox Sports -. All'Ajax ero più libero in campo, mentre qui devo giocare più verso l'interno. Mi sento sempre più a mio agio. Qui ci sono grandi giocatori ed è solo un bene, perché ti rendono più intelligente".