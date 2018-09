Tennis: Us Open,S.Williams in semifinale

ROMA, 5 SET - Serena Williams è travolgente e sembra non volersi più fermare: vola col minimo sforzo nella semifinale degli Us Open di tennis, in corso a Flushing Meadows, battendo per 6-4, 6-3 la ceca Karolina Pliskova (8). Per la numero 17 del mondo è il primo successo dell'anno contro un'atleta che fa parte della top ten mondiale. Serena Williams, in semifinale, se la dovrà vedere contro la lettone Anastasja Sevastova, che ha battuto la campionessa uscente Sloane Stephens per 6-2, 6-3. Oggi gli ultimi due quarti di finale del torneo femminile: nel pomeriggio la giapponese Naomi Osaka sfiderà l'ucraina Lesia Tsurenko, nel serale la statunitense Madison Keys affronterà la spagnola Carla Suarez Navarro.