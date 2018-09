Tennis: Us Open,Nadal vola in semifinale

ROMA, 5 SET - Ha rischiato tanto, troppo, ma alla fine ce l'ha fatta. Rapha Nadal è riuscito a battere l'austriaco Dominic Thiem (n. 9) e a qualificarsi per le semifinali degli Us Open di tennis. Lo spagnolo, però, ha dovuto patire per quasi 5 ore, in altre parole fino al tie-break del quinto set, prima di alzare le braccia al cielo e liberare la propria gioia: di 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5) il punteggio finale, che ha premiato il numero uno del mondo. In semifinale, Nadal se la dovrà vedere contro l'argentino Martin Del Potro. Oggi altro quarto fra il croato Marin Cilic e il giapponese Kei Nishikori.