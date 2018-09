Equitazione: torna a Roma 'F1 cavalli'

ROMA, 5 SET - È tutto pronto nello stadio dei Marmi al Foro Italico per la 15/a tappa del Longines Global Champions Tour 2018, in programma da domani a domenica. Si tratta del più prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli che vedrà in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. Ormai noto come "La Formula 1 dell'equitazione", grazie a un format innovativo che ha trasformato radicalmente il panorama agonistico e organizzativo del salto ostacoli, il circuito approda nella Capitale per la sua quarta edizione con una partecipazione di cavalli e cavalieri senza precedenti, un montepremi in palio di oltre 900 mila euro: 116 gli atleti in rappresentanza di 28 Paesi e tre continenti, ben 240 i cavalli. L'Italia sarà rappresentata da otto azzurri, di cui sette cavalieri e un'amazzone: Zorzi, De Luca e Gaudiano saranno in lizza con i 5 convocati dal selezionatore nazionale, Duccio Bartalucci: Bicocchi, Chimirri, Govoni, Martinengo Marquet e Marziani.