Valle d'Aosta torna capitale ultratrail

AOSTA, 5 SET - Saranno 1.100 i concorrenti - provenienti da tutto il mondo - impegnati dal 9 al 16 settembre, notte e giorno, sulle alte vie della Valle d'Aosta per il tradizionale appuntamento con l'ultratrail, in dettaglio con il 'massacrante' Tor des Geants (330 km e 24.000 metri di dislivello positivo da percorrere in massimo 150 ore) e con il Tot Dret (130 km e 12.000 metri di dislivello positivo). Al via del 'Tor' - giunto alla nona edizione, partenza e arrivo da Courmayeur - ci saranno 886 concorrenti in rappresentanza di 70 paesi e 5 continenti, mentre il Tot Dret può contare su 309 iscritti. A garantire la buona riuscita della gara 2.000 volontari, oltre agli addetti alla sicurezza, guide alpine, rifugisti, commissari di gara, assistenti e medici. In gara anche 19 giornalisti (13 stranieri e 6 italiani). L'atleta più giovane del Tor è il danese il Jon Lundstrom, prossimo a compiere 23 anni, il veterano è il francese Jean Paul Gujon, di 75 anni.