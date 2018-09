Mondiali canottaggio, 67 azzurri in gara

FIUMICINO, 05 SET - L'Italia del remo vola in Bulgaria per i Mondiali assoluti di canottaggio (categorie senior, pesi leggeri e pararowing) in programma a Plovdiv dal 9 al 16 settembre. Con 67 atleti (39 senior, 20 pesi leggeri, 8 pararowing), tra uomini e donne - comprese le riserve -, l'Italia è presente in 24 specialità (6 senior maschili, 5 senior femminili, 8 pesi leggeri maschili e femminili, 5 pararowing) sulle ventinove previste dal programma. Sul bacino remiero del Maritza River di Plovdiv saranno in gara 62 nazioni con un totale di novecento atleti per l'ultimo banco di prova prima di affrontare le qualificazioni olimpiche e paralimpiche del prossimo anno a Linz, in Austria. "Arriviamo all'ultimo appuntamento dell'anno con una squadra in forma, che ha lavorato bene, con grande attenzione e professionalità. Sono molto fiducioso". Così il Direttore tecnico, Francesco Cattaneo, alla partenza oggi da Fiumicino con una parte della nazionale (altri due gruppi di atleti sono partiti da Milano e Napoli). (ANSA).