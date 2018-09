Ryder Cup: scelte wild card Team Europe

ROMA, 5 SET - Paul Casey, Sergio Garcia, Ian Poulter ed Henrik Stenson: sono queste le quattro wild card scelte da Thomas Bjorn per completare lo scacchiere del Team Europe che dal 28 al 30 settembre a Parigi sfiderà gli Usa nella Ryder Cup per vendicare la sconfitta del 2016 ah Hazeltine (Stati Uniti). Dopo i jolly del capitano degli Usa Jim Furyk, è arrivata la risposta immediata di Bjorn che ha puntato sull'esperienza di giocatori navigati che andranno ad aggiungersi a quelli già qualificati (Francesco Molinari, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Jon Rahm, Alex Noren e Thorbjorn Olesen). Il Team Europe è al completo. Il 9 settembre, al termine del BMW Championship, arriverà invece l'ultima scelta di Furyk che dovrebbe puntare su Tony Finau per completare il roster a stelle e strisce.