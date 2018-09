Rugby World Cup, 4 test match per Italia

ROMA, 5 SET - La nazionale italiana di rugby disputerà due test match, con Irlanda e Inghilterra, in vista della World Cup 2019. Lo rende noto la Fir, precisando che gli Azzurri, dopo la preparazione estiva, debutteranno nella stagione 2019/20 il 10 agosto all'Aviva Stadium di Dublino nel primo test pre-Mondiale contro l'Irlanda, mentre sarà la sfida con l'Inghilterra del 6 settembre a chiudere la lunga marcia d'avvicinamento alla rassegna iridata con un test-match in programma al St. James' Park di Newcastle. Un terzo test match, già calendarizzato per il 30 agosto, vedrà di fronte Italia e Francia. Infine, il quarto si disputerà il 17 agosto 2019, in Italia ma in una sede ancora da definire, e con una formazione anch'essa ancora da definire. Soddisfatto del programma di preparazione per la World Cup il ct azzurro Conor O'Shea: "Abbiamo deciso test che ci consentano di arrivare ai Mondiali dopo aver giocato contro i migliori, pronti non solo a giocare ma a vincere grandi partite".