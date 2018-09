Giochi 2026: Sala vede Malagò a Milano

MILANO, 05 SET - Incontro a Milano, nella sede del Comune, tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il sindaco, Giuseppe Sala, per discutere del tema della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. "E' stata una chiacchierata - ha spiegato Malagò ai cronisti che lo attendevano fuori da Palazzo Marino - non ho nulla da dire, anche per una questione di rispetto, visto che c'è un incontro fissato con il sottosegretario Giorgetti". Il 10 settembre infatti Malagò e Sala si vedranno nuovamente a Roma, insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che segue il dossier olimpico, per discutere della candidatura italiana a tre, che vede schierate Milano, Torino e Cortina. Il sindaco Sala vorrebbe una Milano capofila in questa candidatura. Tutti i temi, anche quello della governance "li affronteremo a Roma il 10 - ha concluso Malagò -. L'incontro di oggi è stato molto sereno e amichevole".