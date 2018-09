Ryder Cup: Molinari: "Non vedo l'ora"

ROMA, 6 SET - "Non vedo l'ora di giocare a Parigi e difendere i colori europei. Sono davvero orgoglioso di far parte di una squadra dal talento così grande. Ci vediamo in Francia". Dopo le imprese stagionali, Francesco Molinari sogna il trionfo nella Ryder Cup di golf (28-30 settembre) e, su Instagram, esprime le proprie emozioni per la supersfida contro gli Stati Uniti al Le Golf National. Leader con ampio margine della European Points, l'azzurro in Francia vuole trascinare la selezione Vecchio continente al successo, per vendicare la sconfitta del 2016 ad Hazeltine.