Us Open:S.Williams,vincere?Tempo stringe

ROMA, 6 SET - Il tempo stringe e gli anni passano, le opportunità di conseguenza diminuiscono, soprattutto per un'atleta di 37 anni come Serena Williams che, agli Us Open di tennis di quest'anno, ha ritrovato un posto in semifinale. La statunitense si giocherà tutto, soprattutto l'accesso in finale, nell'Arthur Ashe stadium contro la lettone Anastasja Sevastova. "Non ho altri 10 anni (per vincere)", ha affermato la ex numero 1 del mondo. Poi, sorridendo, ha aggiunto: "Ma questo l'ho detto 10 anni fa". Serena tenterà di raggiungere la nona finale degli Us Open contro la ragazza venuta dall'est, numero 19 della classifica Wta. In passato la Williams ha perso due semifinali a Flushing Meadows: nel 2015, contro Roberta Vinci, e nel 2016 contro Karolina Pliskova; la Sevastova, invece, è alla prima semifinale a Flushing Meadows e, in in carriera, non ha mai affrontato la Williams.