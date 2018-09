Snai: Nations League, l'Italia riparte

ROMA, 6 SET - Segnali incoraggianti per l'Italia, al primo impegno ufficiale sotto la guida di Roberto Mancini. A Bologna gli azzurri scendono in campo da favoriti nel match di domani contro la Polonia, al debutto nel gruppo 3 della Nations League. I bookmaker danno fiducia al nuovo ct, fatto di giovani promesse e vecchie conoscenze. Sul tabellone Snai il successo azzurro è valutato 1,70, mentre la Polonia è proposta a 5,50. Si punta a 3,40 sul pareggio, risultato più frequente (è arrivato sei volte) nei 14 confronti diretti tra le due formazioni. I nomi più 'caldi' tra i bomber azzurri sono quelli del probabile trio d'attacco: Mario Balotelli in gol è a 2,75, Lorenzo Insigne vale 3,50, si punta invece a 4,00 su Federico Bernardeschi.