Catania, Barisic sarà rossazzurro fino al 2022

Maks Barisic, 23 anni, ha rinnovato il su contratto con il Catania fino al 2022. Lo ha comunicato la società rossazzurra. L'attaccante, che con la maglia del Catania ha collezionato 62 presenze e 10 reti, si è detto felice: "Sono qui ormai da sei anni - ha detto al sito del club - il Catania è la mia casa calcistica e mi trovo benissimo. Ho avuto tanto fin dai tempi della Primavera - ricorda l'atleta sloveno che nel 2012/13 realizzò 15 gol in 23 partite, contribuendo ad ottenere i migliori risultati nella storia della principale squadra giovanile rossazzurra - e ringrazio il direttore Lo Monaco ed il direttore Argurio per la grande fiducia che ripongono in me. La società crede fermamente nelle mie potenzialità e questo contratto ne è prova concreta, negli ultimi anni la dirigenza mi ha fatto crescere anche attraverso i prestiti e fin dallo scorso mese di gennaio mi sono sentito definitivamente in grado di essere protagonista con questa maglia prestigiosa. Spero di migliorare ancora e di riuscire a conquistare nei prossimi anni la Serie A con il Catania: qui c'è davvero tutto, per riuscirci".