Pallavolo: Italia a segno con la Cina

ROMA, 6 SET - Vince l'Italia della pallavolo nell'ultimo test prima dell'esordio mondiale. Gli azzurri di Blengini hanno battuto 3-1 la Cina nell'amichevole disputata a Siena: i 3600 spettatori del PalaEstra toscano hanno festeggiato il successo in rimonta della nazionale attesa domenica sera a Roma per il primo match del torneo iridato contro il Giappone. L'Italia ha avuto la meglio sugli asiatici allenati da Raul Lozano, imponendosi 3-1 (27-29, 25-18, 25-21, 25-21) al termine di un match nel quale è riuscita a esprimersi al meglio solo dopo aver ceduto ai vantaggi un primo set un po' sottotono. Nel quarto parziale il ct azzurro ha cambiato l'intero sestetto dando spazio agli atleti che avevano iniziato il match in panchina. "Al di là della vittoria, che in generale fa sempre piacere, si sono viste buone cose alternate ad altre da migliorare. Siamo tutti concentrati sul nostro obiettivo consapevoli delle difficoltà. Sarà un torneo lungo e pieno di insidie, ma è un Mondiale e sarebbe strano se non lo fosse".