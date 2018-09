Ezpeleta,caos Silverstone non riaccadrà

ROMA, 7 SET - "È stato un vero peccato non correre ma l'abbiamo vissuta come una esperienza. Ci ha fatto pensare a quello che possiamo fare perché una situazione come questa non si ripeta". Parola di Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, intervistato da Movistar MotoGP a proposito della cancellazione della gara a Silverstone e del calendario del 2019. "È importante che tutti sappiano che se non si può correre la domenica, lo faremo ugualmente, il lunedì o il martedì. Domani avviserò i piloti che, in qualunque caso, si correrà sicuramente sempre che possa fare. Faremo capire loro di essere pronti per gareggiare il giorno seguente alla cancellazione, o quello dopo. E lo diremo anche agli organizzatori". Come detto dalla massima carica del MotoGP, i piloti sono parte integrante delle decisioni e fanno parte della Safety Commission e ''difficilmente il criterio degli organizzatori sarà diverso da quello dei corridori''.