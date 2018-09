Motogp, Misano, a Dovizioso libere 2

ROMA, 7 SET - Dopo aver segnato il miglior tempo al mattino, Andrea Dovizioso domina anche la seconda sessione di prove libere della MotoGp in vista del Gran Premio di San Marino. Sulla pista di Misano Adriatico, il pilota forlivese della Ducati ferma il cronometro sull'1'32''198 davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo (+0''160). Quinto tempo per il campione del mondo Marc Marquez che con la sua Honda ha segnato un ritardo rispetto a Dovizioso di 0''339. Ottavo tempo per la Yamaha di Valentino Rossi (+0''588).