Moto: Redding e Espargarò 17/o e 18/o

ROMA, 7 SET - Nella prima giornata di prove a Misano, in vista del gp di Misano di domenica prossima, sia Aleix Espargaró sia Scott Redding restano piuttosto lontani dalla top-ten. Espargaró ha affrontato la prima giornata con il suo nuovo capo tecnico Pietro Caprara e ha dovuto confrontarsi con un processo di adattamento all'ultima evoluzione di motore della sua RS-GP. Dopo il 1'35.544 del primo turno, Aleix si è migliorato di quasi un secondo nel pomeriggio chiudendo in 1'33.322 e ora, meteo permettendo, avrà a disposizione l'ultimo turno del sabato mattina per cercare di avvicinare la decima piazza. Nel primo turno Redding ha sfiorato la top-ten e finendo undicesimo a soli 18 millesimi dal decimo. Nel pomeriggio però, complice una caduta con conseguente cambio moto, è stato tra i pochissimi piloti a non migliorarsi, così da chiudere diciassettesimo nella combinata dei due turni.