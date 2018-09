Tiro a volo:Mondiali,ItaliaMista a secco

ROMA, 7 SET - Italia fuori dal podio nella gara di Fossa Mixed Team (la prova a coppie miste che da Tokyo 2020 farà parte del programma olimpico) dei Mondiali di tiro a volo a Changwon, in Corea del Sud. L'oro è andato agli slovacchi Zuzana Stefecekova ed Erik Varga, che in finale hanno battuto per 45-40 i russi Ekaterina Rabaya e Alexey Alipov. Queste due coppie hanno ottenuto per i rispettivi paesi la carta olimpica. Il bronzo iridato è andato ai britannici Kirsty Barr e Aaron Heading. Quarto posto per gli azzurri Silvana Stanco (bronzo ieri nella gara femminile) e Mauro De Filippis, che hanno preceduto l'altra coppia azzurra formata da Jessica Rossi (moglie di De Filippis, ma in questa prova 'separata' dal marito) e Giovanni Pellielo. Domani toccherà agli specialisti del Double Trap: per l'Italia saranno in pedana di tiro Daniele Di Spigno, due volte campione del mondo con i titoli conquistati a Tampere nel 1999 e a Lathi nel 2002, Marco Innocenti, argento all'Olimpiade di Rio 2016, e Andrea Vescovi.