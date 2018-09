Atletica: Palmisano oro tricolore marcia

PESCARA, 7 SET - Nemmeno la pioggia riesce a fermare la marcia tricolore di Antonella Palmisano e Massimo Stano che si aggiudicano i primi due titoli, quelli della 10 km dei Campionati Italiani Assoluti di atletica a Pescara. Sul lungomare Cristoforo Colombo, su un anello da 1.000 metri, la pugliese delle Fiamme Gialle, bronzo mondiale ed europeo in carica della 20 km, chiude in 45:15 precedendo l'altra ventista azzurra Valentina Trapletti (Esercito) 45:33 e l'ex mezzofondista lombarda Fatima Lotfi (47:01), moglie di Stano e al suo primo podio nella specialità del tacco-punta. Nella prova maschile il 26enne Stano, quest'anno quarto agli Europei di Berlino, sbaraglia la concorrenza in 39:19. Personale demolito per il poliziotto di Palo del Colle che, liste mondiali alla mano, fa sua anche la migliore prestazione dell'anno. Alle sue spalle bene il 22enne livornese Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle) che si prende il secondo posto in 39:26 davanti all'altro azzurro e compagno di club Francesco Fortunato (40:03).