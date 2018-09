Kane:Difficile confronto con Messi e CR7

ROMA, 8 SET - "E' difficile fare confronti con Messi, Cristiano Ronaldo e me". Così Harry Kane, a poche ore dalla sfida d'esordio dell'Inghilterra nella Nations League contro la Spagna. "Con questo nuovo format abbiamo la possibilità di vincere un torneo - ha ammesso il bomber inglese, che gioca nel Tottenham -. Ne vincemmo uno nel 1966 e oggi questo è l'obiettivo principale". Kane, che due mesi fa ha compiuto 25 anni, ammette di sognare una lunga carriera: "Voglio continuare a giocare per i prossimi 10 anni e spero di continuare a migliorarmi". Sulla sfida di stasera a Wembley contro la Spagna dice che "è fantastico riempire lo stadio". "Ci sarà una grande atmosfera e molti bambini si divertiranno in questa splendida giornata - le sue parole -. Abbiamo disputato una buona Coppa del mondo, ma possiamo migliorare. Ho rivisto la partita contro la Croazia e mi sono reso conto che ci sono movimenti o fasi di gioco da migliorare".