Kane:Scarpa d'Oro celebrata da Spandau B

ROMA, 8 SET - Sarà una serata speciale per Harry Kane, bomber del Tottenham Hotspur, dell'Inghilterra e dell'ultimo Mondiale, nel corso del quale ha realizzato 6 reti, che hanno contribuito al quarto posto della squadra di Southgate. L'attaccante stasera, sul terreno di Wembley, prima dell'inizio della partita contro la Spagna, riceverà la Scarpa d'Oro che viene assegnata al capocannoniere del torneo iridato; a tal proposito, l'edizione sportiva del Sun lo celebra con una prima pagina particolare, nella quale vengono citati gli Spandau Ballet e il titolo di un loro pezzo molto conosciuto, 'Gold'. Porgendo le scuse alla popolare band, che negli anni '80 faceva impazzire le ragazzine di tutto il mondo, il giornale utilizza la prima strofa del pezzo cantato da Tony Hadley ("Gold, always believe in your sole..."), vale a dire: "Oro, crediamo sempre nella tua suola", a proposito del fatto che Kane stasera indosserà un paio di scarpe da gioco color oro.