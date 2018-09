Donne: Lnd,possibili conflitti interesse

ROMA, 8 SET - "Apprendo, con sconcerto, da un articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica, che la relatrice dei giudizi riuniti relativi ai campionati di vertice di calcio femminile, decisi ieri dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, avv. Gabriella Palmieri Sandulli, sarebbe stata cliente o, comunque, assistita per sue vicende personali dall'avv. Angelo Clarizia, vicecommissario straordinario Figc e, in tale veste, parte in causa". La Lnd, attraverso il proprio avvocato, Lucio Giacomardo, interviene con una nota all'Ansa su un possibile conflitto d'interessi all'interno del Collegio di garanzia. "Laddove la circostanza non fosse immediatamente smentita - sottolinea il legale della Lnd -, credo si sia verificata un'ipotesi che, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, avrebbe imposto l'astensione dell'avv. Palmieri Sandulli dall'assumere il ruolo di relatrice e, per evidenti motivi di opportunità, di far parte del Collegio giudicante. Attendo che la notizia venga smentita.