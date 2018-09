ROMA Etica e sport, premio a Minervini 08/09/2018 - 13:00

Per il film "What you gonna do when the world'son fire?"

ROMA, 8 SET - E' stato assegnato al film del regista marchigiano Roberto Minervini "What you gonna do when the world'son fire?" il premio 2018 'Vivere da sportivi - Fair Play al cinema'. A ritirare il premio nello spazio della Regione Veneto all'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, il produttore del film di Minervini, Dario Zonta. Nella motivazione del premio si legge che il film "ha saputo evidenziare i più alti valori etici e sportivi". "Solo la narrazione sportiva o cinematografica, diretta o indiretta -ha detto Monica Promontorio, presidente dell'Associazione VDS (Vivere da Sportivi)- riesce a promuovere, su scala mondiale,comportamenti etici e valori sociali più consapevoli".