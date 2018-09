Il nuovo Bernabeu costerà quasi 600 mln

ROMA, 8 SET - Il conto alla rovescia per un maquillage tutto nuovo del Santiago Bernabeu è già cominciato e l'inizio dei lavori sempre più vicino. L'edizione online del Mundo deportivo mostra già qualche immagine del nuovo impianto, una costruzione assolutamente avveniristica e molto elegante. nell'Assemblea straordinaria, fissata per il prossimo 23 settembre, il presidente Florentino Perez chiederà formalmente ai soci del club il permesso di chiedere un prestito, dal momento che il costo dell'operazione nuovo stadio è salita a 574 milioni, dai previsti 400. La spesa verrebbe spalmata in 35 anni, mentre i lavori dovrebbero durare fra i tre e i quattro anni. Perez ha definito il rifacimento del Bernabeu un lavoro complesso per uno stadio spettacolare.