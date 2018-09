F3, Schumi jr vince ancora

ROMA, 8 SET - Mick Schumacher ha vinto la gara 1 dell'ottavo round stagionale del Campionato Europeo di Formula 3 sul circuito del Nurburgring, in Germania. Nuovo successo dunque per il figlio 19enne del grande Michael Schumacher il campionissimo della F1 che, dopo l'incidente sugli sci a Meribel in Francia alla fine del 2013, non è più apparso in pubblico ed è sottoposto a cure. Il giovane Schumacher, partito in seconda posizione, alla guida di una monoposto della scuderia Prema Powerteam, ha subito preso il comando della corsa e ha a lungo duellato con il compagno di squadra Robert Schwartzman, alla fine giunto secondo. Con questa vittoria, la quarta in stagione, Schumi junior è salito al secondo posto nella classifica europea con 211 punti, staccato di 26 lunghezze dal leader Daniel Ticktum che corre per la Redbull junior team.