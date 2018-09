Moto: Misano, controlli antibagarinaggio

MISANO (RIMINI), 8 SET - Cinquanta persone sono state controllate, con 18 verbali, dalla Guardia di finanza di Rimini in un intervento per disincentivare il fenomeno del bagarinaggio al MotoGp, in vista delle prove oggi e della gara domani all'autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Sono stati sequestrati 100 gadget contraffatti VR46 e sei biglietti per l'ingresso alla gara ad un prezzo maggiorato.