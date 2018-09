Motogp, Lorenzo "Pole incredibile"

ROMA, 8 SET - "Ho spinto da subito, ero molto convinto. Questa pole è il risultato di un grandissimo lavoro svolto dall'intera squadra. Abbiamo lavorato insieme sui dettagli, la moto ora è completa e riusciamo ad andare così veloci anche su un circuito di solito difficile per noi". Così Jorge Lorenzo commenta con Sky la sua terza pole stagionale in sella alla Ducati che lascerà a fine stagione: "E' una squadra incredibile. Non mi riferisco solo al talento del direttore Dall'Igna, ma anche alla capacità dei singoli ingegneri di realizzare una moto simile, con cui stiamo spingendo al massimo sia io sia Dovizioso. Ma nella vita qualche volta va così - aggiunge lo spagnolo - Bisogna accettare il passato, perché il passato non si può cambiare. Auguro a tutti molta fortuna per l'anno prossimo. Magari un po' meno di quella che avrò io...".