Basket: Italia batte Germania ad Amburgo

ROMA, 8 SET - E' una bella Italia, tosta e concentrata, quella che batte la Germania 71-62 nella finalina della VTG Supercup, in corso ad Amburgo. Dopo il ko di ieri contro la Repubblica ceca, gli azzurri di Meo Sacchetti vanno subito sotto ma con pazienza rientrano, sorpassano e poi prendono in mano la gara con autorità. "Abbiamo avuto la solita brutta partenza, poi nel secondo quarto, grazie anche a una buonissima difesa, siamo riusciti a rimettere in piedi la gara facendo canestro più del solito - ha commentato il ct a fine gara - Una vittoria che ci voleva anche perché non abbiamo avuto un solo protagonista ma tanti giocatori che hanno dato il loro contributo". La squadra si trasferirà in Italia in serata e domani osserverà una giornata di riposo. Gli allenamenti riprenderanno lunedì. Alle 13.00 avrà luogo la conferenza stampa di presentazione di Italia-Polonia del 14 valevole per le qualificazioni al Mondiale 2019.