Marquez, meno male Ducati svegliata ora

ROMA, 9 SET - "Meno male che la Ducati si è svegliata solo in questa seconda parte della stagione, spero di riuscire a gestire il vantaggio fino alla fine". Marc Marquez ammette che in questa fase del Mondiale la Rossa a due ruote è superiore alla sua Honda. "Quando ho visto come guidava pulito Dovizioso (vincitore della gara di Misano, ndr) mi sono detto che il secondo posto sarebbe andato bene - ha detto il leader del mondiale a Sky Sport - Ho capito presto che era difficile, ecco perché il secondo posto è buono per il Mondiale". Il problema, spiega lo spagnolo, "è che sul rettilineo non riesco a passare la Ducati, è troppo veloce. Quindi arrivo alla staccata che sono troppo lontano".